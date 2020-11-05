Лукашенко: мы ничто без народа, без тех, кто трудится каждый день

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, вручая госнаграды и генеральские погоны, особо подчеркнул важную роль народа и трудовых коллективов в обеспечении благополучия и независимости государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы ничто без нашего народа, без тех, кто трудится каждый день на полях, фермах, фабриках, заводах, кто бдительно несет службу по обороне рубежей нашего Отечества, по защите суверенитета и независимости нашей страны", - заявил белорусский лидер.

Президент отметил, что текущую ситуацию в Беларуси некоторые характеризуют как "непростое время". "Но оно никогда у нас простым и не было, особенно у крестьян, - заметил Александр Лукашенко. - Они под открытым небом. Сегодня нет дождя, иссушена земля - плохо. Дождем залило - тоже плохо. Всегда бывает сложно, но любые сложности и проблемы - это возможности. Если тяжело, надо выдержать, правильно пройти этот путь и извлечь уроки".

Эту аналогию Президент продолжил, говоря об уличных протестах в ряде белорусских городов. "Плохо, когда на мирные, тихие, уютные улицы наших городов, особенно столицы, в нарушение закона и порядка выходят разного рода люди. Но, как я говорил, из этого надо извлекать уроки, и у каждого события есть две стороны медали. Я сказал, что плохо. Но в этом есть и что-то полезное: наконец-то поняли (здесь, в Минске, привыкшие к уюту, теплу, шикарным квартирам, - в основном они там, на улицах, зарабатывающие непомерно высокие деньги по нашим временам и в нашей стране), что они могут потерять", - сказал Александр Лукашенко.

"И люди уже говорят: мы хотим ту страну, которая была до выборов. Она была такой, какой мы ее видели и хотели видеть, и останется всегда такой, пока я Президент. Я хочу, чтобы вы это четко представляли", - добавил глава государства.

Президент отметил, что его слова можно расценить как некое оправдание, и подтвердил, что это отчасти так и есть. "Я искренне говорю: мне стыдно перед крестьянами, которые в тяжелейших условиях, когда их "бомбили" и сверху, и снизу, со всех сторон пугали коронавирусом, в этом году обеспечили небывалый урожай, а равно и продовольственную безопасность нашей страны", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства еще раз поблагодарил трудовые коллективы, работников различных отраслей за их вклад в обеспечение благополучия и независимости в стране. "Только благодаря вам, вашему труду, сегодня существует этот клочок земли в центре Европы, на который глаз положило множество желающих нами поуправлять. Но мы сами способны управлять собой, своей страной и создать нормальные условия не только для нас с вами, но и для детей и внуков. Другой земли у них не будет - помните это. Я всегда говорю: может быть, мы и небогато живем, но, как старшие люди говорят, белорусы еще никогда так не жили. Поэтому давайте сохраним нашу страну, а все наши богатства будут зависеть только от нас. Только от нас будет зависеть благополучие и процветание нашей родины", - подчеркнул Президент.-0-