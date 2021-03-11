Лукашенко: мы практически обновили руководство страны и регионов на людей нового поколения

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В руководстве страны и местных органах власти появляется больше людей нового поколения. На это обратил сегодня внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, передает корреспондент БЕЛТА.
"Что называется, очередная плеяда руководителей высокого уровня в Беларуси. Кто бы как ни говорил, что мы закостенели, ничего подобного. Мы практически обновили все руководство страны и уровень губернатора, да и председателей райисполкомов на новых людей. Вы новое поколение, и вам принимать эстафету в будущем и строить Беларусь. Беларусь такую, какую мы решили построить на Всебелорусском народном собрании", - сказал Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что этот значимый форум не был формальным мероприятием в жизни страны. Решения, принятые на Всебелорусском народном собрании, - ориентир для руководителей всех уровней, подчеркнул Президент. "Это ориентир, к чему мы должны стремиться. Поэтому работы нам хватит", - добавил он.
Как сообщалось, Александр Лукашенко принял сегодня ряд кадровых решений. Назначения и перестановки произошли в органах системы обеспечения национальной безопасности, республиканских органах государственного управления, местной вертикали власти, государственных высших учебных заведениях в регионах.-0-