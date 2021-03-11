Главы МЧС и СК, военные, замы в министерствах и ректоры - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства произвел назначения в руководстве Вооруженных Сил, Министерства обороны, Следственного комитета, Министерства по чрезвычайным ситуациям. Кадровые решения также коснулись руководства Государственного таможенного комитета, МИД, МНС, Минэкономики, Минэнерго, Минюста, Госстандарта. Согласованы новые ректоры университетов, руководители райисполкомов.
Глава государства назначил:
|Гору
Дмитрия
Юрьевича
|- председателем Следственного комитета;
|Синявского
Вадима
Ивановича
|- министром по чрезвычайным ситуациям;
|Гулевича
Виктора
Владимировича
|- начальником Генерального штаба Вооруженных Сил - первым заместителем министра обороны;
|Жука
Андрея
Владимировича
|- заместителем министра обороны;
|Демиденко
Игоря
Викторовича
|- командующим войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил;
|Науменко
Александра
Викторовича
|- командующим войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил;
|Краевского
Антона
Михайловича
|- заместителем управляющего делами Президента Республики Беларусь;
|Валиева
Александра
Анатольевича
|- первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета;
|Большакова
Андрея
Викторовича
|- заместителем председателя Государственного таможенного комитета;
|Даниловича
Эдуарда
Григорьевича
|- заместителем председателя Государственного таможенного комитета.
Президент также дал согласие на назначение:
|Генца
Игоря
Николаевича
|- председателем Ивьевского райисполкома;
|Лысенко
Максима
Владимировича
|- председателем Дзержинского райисполкома;
|Путяты
Артура
Владимировича
|- ректором УО "Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого";
|Дуная
Валерия
Ивановича
|- ректором УО "Полесский государственный университет";
|Романова
Олега
Александровича
|- ректором УО "Полоцкий государственный университет";
|Борисевича
Николая
Николаевича
|- заместителем министра иностранных дел;
|Скринникова
Игоря
Викторовича
|- заместителем министра по налогам и сборам;
|Бранцевич
Татьяны
Викторовны
|- заместителем министра экономики;
|Мороза
Дениса
Равильевича
|- заместителем министра энергетики;
|Калиновского
Сергея
Алексеевича
|- заместителем министра юстиции;
|Барташевича
Дмитрия
Петровича
|- первым заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации;
|Шаршуна
Анатолия
Анатольевича
|- директором Департамента по ценным бумагам Министерства финансов;
|Лазарева
Евгения
Викторовича
|- Генеральным консулом Республики Беларусь в г.Дубае (ОАЭ);
|Дулуба
Петра
Михайловича
|- первым заместителем начальника Белорусской железной дороги.
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