Лукашенко: мы примем меры, чтобы никто не мешал "Граниту" работать на внутреннем рынке

4 июня, Микашевичи /Корр. БЕЛТА/. В ближайшее время будут приняты меры, чтобы никто не мешал предприятию "Гранит" работать на внутреннем рынке. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время общения с работниками "Гранита", передает корреспондент БЕЛТА.

"Правительство в ближайшие дни примет соответствующие меры, чтобы никто не мешал вам работать на внутреннем рынке", - заявил Александр Лукашенко.

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