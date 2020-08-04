Лукашенко: мы сегодня крепко держим в руках будущее нашей независимой Беларуси

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народ Беларуси сегодня крепко держит в руках будущее своей независимой страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Миллионы изумленных и заинтересованных глаз народов Узбекистана и Таджикистана, Казахстана и Туркменистана, Кавказа, братских нам России и Украины воистину в эти дни обращены к нашей Родине, к многострадальной Беларуси. В их взглядах один вопрос: "Выдержит ли Беларусь? Сможет ли выстоять в этой гибридной схватке, в этой войне? Они понимают: если белорусы рухнут, следующими будут они", - сказал глава государства.

По словам Александра Лукашенко, сегодня против него направлены все ядовитые "ковидные" стрелы: свалить, унизить, растоптать, уничтожить. "Так вот знайте, даже без меня белорусский народ сможет себя защитить. Потому что знает, что другой земли в мире, кроме Беларуси, у него не будет. Нигде - ни в Австралии, ни в Штутгарте - им места нет. В офшорах денег тоже нет. А в лапти обуть народ вам не удастся и под плетку загнать уже не получится, - заявил Президент. - И помните, у нас есть и милиция, и армия, и спецслужбы. Это дети тех, кого вы хотите запрячь в телегу и погонять кнутом. Они - люди в погонах - вам этого сделать не позволят. Даже без меня. Вы опоздали ровно на четверть века".

"Мы сегодня крепко держим в руках будущее. Будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь - чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она - наша, она любимая. А любимую не отдают", - резюмировал белорусский лидер.-0-