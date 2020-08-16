Лукашенко: мы станем все Брестской крепостью, страну не отдадим

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает необходимость сохранить целостность страны и сохранить суверенитет. Об этом он заявил сегодня на митинге в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я реалист. Спокойной жизни они нам не дадут. Даже если они (противники действующей власти и страны. - Прим. БЕЛТА) утихомирятся сейчас, они выползут, как крысы из своих нор, через некоторое время. Ими управляют уже чужие люди - кукловоды. Они видят западные границы нашей Беларуси здесь, под Минском, как в 1939-м, а не под Брестом. Этому не бывать! Мы все станем Брестской крепостью! Страну не отдадим!" - воскликнул белорусский лидер.

"Думайте своей головой, пока не поздно сегодня. Ибо завтра за нас будут думать другие. Вот в чем ценность того, что вы приехали поддержать не только меня, но и защитить страну", - добавил Александр Лукашенко.-0-