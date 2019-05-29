Лукашенко на саммите ЕАЭС назвал главную задачу текущего дня в развитии союза

29 мая, Нур-Султан /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в столице Казахстана Нур-Султане, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодняшнее заседание проходит в день юбилейной даты - пятилетия Договора о Евразийском экономическом союзе. 29 мая 2014 года в Астане президенты Беларуси, Казахстана и России подписали этот исторический документ. Позже к нам присоединились Армения, Кыргызстан. Положено начало новому этапу развития евразийской интеграции", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил заслуги интеграционного объединения, несмотря на небольшой срок, прошедший с момента его создания: "Безусловно, ЕАЭС еще слишком молод. Однако он уже доказал свою эффективность и самостоятельность, обеспечив нашим странам дополнительный источник экономического роста, позволяющий противодействовать негативным тенденциям в мире. И этот потенциал не просто далеко не исчерпан, ему вообще не положено начало. Впереди огромные перспективы".
Так, в последние годы удается поддерживать увеличение объемов взаимной торговли (в 2017 году - более 127% к уровню 2016 года‚ в 2018 году - почти 112% к уровню 2017 года). "Хотя настораживает, что темпы наращивания товарооборота в рамках союза замедляются. При этом с третьими странами они, напротив, растут", - заметил глава государства.
В ЕАЭС также расширяется применение национальных валют во взаимных расчетах, удалось погасить инфляционные риски, взять под контроль вопросы занятости населения. "Это означает, что государства - участники союза все больше синхронизируют процессы своего развития, постепенно сближая позиции в проведении согласованной макроэкономической политики, - сказал Президент Беларуси. - Нам нужно использовать такой опыт. В том числе в целях формирования общих отраслевых стратегий - в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, энергетике и других сферах".
Глава государства отметил и авторитет Евразийского экономического союза на мировой арене. "Порой мы часто слышим, да и сами говорим, что с нами якобы не хотят сотрудничать. Просто завидуют, где-то боятся. Это конкуренция, и это естественно. Но не замечать нас уже не удается", - подчеркнул белорусский лидер.
Продолжается диалог с другими государствами, региональными объединениями и международными структурами. Укрепляется позитивное восприятие союза как системообразующей организации экономической интеграции на Евразийском континенте.
"Повестка дня наполняется новыми направлениями для работы. Мы приступили к цифровой трансформации экономик, активизации трансграничных связей в реальном секторе, созданию механизмов реализации инновационных и инвестиционных проектов. Это все - важные и перспективные сегменты сотрудничества", - заявил Александр Лукашенко.
Вместе с тем Президент подчеркнул важность качественного выполнения уже имеющихся в союзе договоренностей, что должно являться приоритетом. "По формированию единых рынков, обеспечению свободы движения капиталов, товаров, работ и услуг. Активность на внешнем контуре и новых направлениях не должна причинять ущерб основной деятельности по отмене барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко уверен, что осязаемый положительный эффект от интеграционного проекта дадут более тесная кооперация, увеличение доли товаров, произведенных внутри ЕАЭС, на общем рынке.
"Надо отказаться от протекционистских решений на национальных уровнях, от введения всевозможных запретительных и ограничительных мер. В этом залог формирования прочного фундамента нашего союза, успешного развития экономик стран, участвующих в интеграции. Тогда не будет проблемы привлечения новых стран, которые мы хотим видеть в союзе. Они сами придут в этот союз. Необходимо создавать равные условия во всех сферах, включая энергетику. Пока же предпочтение отдается интересам отдельного субъекта хозяйствования, отрасли или страны", - заявил Президент.
Он особо отметил, что каждый - от глав государств до экспертов - должен четко понимать, что в ЕАЭС строится именно единый рынок, общее пространство.
Александр Лукашенко также считает важным дальнейшее расширение полномочий Евразийской экономической комиссии, в первую очередь в части противодействия введению барьеров. "Думаю, что значительную помощь нам может здесь оказать, сыграв значительную роль, Почетный председатель нашего союза", - отметил он. Президент подчеркнул, что вопрос не только в личности Нурсултана Назарбаева: "У него за плечами огромная армия толковых людей, экспертов. Они очень серьезно работали с ним, когда он был Президентом, и нам нельзя это потерять".
Президент также предложил, чтобы Нурсултан Назарбаев занялся и ревизией всего, что сделано или не сделано в союзе, начиная от кадрового состава Евразийской экономической комиссии и заканчивая стратегическими направлениями деятельности.
"Пять лет назад мы сделали решительный шаг к созданию союза. Главная задача текущего дня - сохранить достигнутые результаты и приумножить их во благо наших государств и народов. В сегодняшнем заявлении мы формулируем основные принципы и приоритеты дальнейшего сотрудничества", - сказал белорусский лидер.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что совместными усилиями сторонам удастся добиться укрепления евразийской интеграции.-0-
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