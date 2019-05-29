Мобильная версия
Европейские игры
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
29 мая 2019, Ср
+20°C
Переменная облачность EUR 2.3262
USD 2.0797
RUB 3.2221
Главное
Лукашенко на саммите ЕАЭС назвал главную задачу текущего дня в развитии союза
Президент
Лукашенко призывает отказаться в ЕАЭС от протекционизма на национальных уровнях
Президент
Концепцию совершенствования закона о местном управлении и самоуправлении планируется подготовить в течение 2019 года
Общество
С видом на Национальную библиотеку: в "Маяке Минска" стартует продажа квартир в доме "Микеланджело"
Общество
В законодательство о не занятых в экономике внесены изменения
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Пинские эксперты восстановили надпись на дубе с данными о погибшем солдате
12:14 Регионы
Похитителя часов нашли благодаря видеотрансляции в Instagram
12:14 Происшествия
Совет ЕЭК изменил техрегламент на средства индивидуальной защиты
12:12 Экономика
Польская Orlen ожидает переломных переговоров 3 июня о поставках нефти по "Дружбе"
12:09 В мире
Путин поддержал идею засчитывать стаж работы на территории ЕАЭС при расчете пенсий
12:08 Общество
В ЕАЭС будут снижены ввозные пошлины на свинину и некоторые транспортные средства
12:07 Экономика
Странам ЕАЭС необходимо оберегать союз от дискредитации в глазах мирового сообщества - Токаев
12:05 Политика
Страны ЕАЭС договорились о взаимном признании пробирных клейм на ювелирных изделиях
12:01 Экономика
Казахстан и Кыргызстан озабочены проблемами с таможенным контролем на внешних границах ЕАЭС
11:57 Экономика
Совет ЕЭК снял ограничения на вывоз за пределы ЕАЭС алкоголя и табака в личных целях
11:56 Экономика
Путин предложил продолжить унификацию экономической политики в ЕАЭС
11:47 Экономика
Пашинян: ЕАЭС открывает новые возможности в бизнесе и экономике
11:41 Экономика
Новый посол РФ в Беларуси назвал своей главной задачей укрепление связей между двумя странами
11:40 Политика
Дожди, грозы и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 30 мая
11:37 Общество
Жээнбеков: эффективность ЕАЭС зависит от способности стран создавать равные условия друг для друга
11:34 Политика
Главы государств ЕАЭС поручили продолжить разработку справедливого подхода по нормативам распределения ввозных таможенных пошлин
11:31 Экономика
Ермошина будет наблюдать за внеочередными выборами президента Казахстана
11:31 Политика
Дни культуры Камбоджи проходят в Беларуси
11:23 Культура
Средняя численность избирателей на округ на парламентских выборах составит 62,9 тыс. человек
11:22 Политика
РЕПОРТАЖ: Собственная клиника, зеленая энергетика и рок-группа: к чему стремятся минские выпускники
11:19 Регионы
Все новости
Темы
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Детский отдых Детский отдых
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Лукашенко на саммите ЕАЭС назвал главную задачу текущего дня в развитии союза

Президент 29.05.2019 | 10:57

29 мая, Нур-Султан /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в столице Казахстана Нур-Султане, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС в КазахстанеЛукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС в Казахстане
Нынешнее заседание ВЕЭС в Нур-Султане носит юбилейный характер. Мероприятие приурочено к двум датам: 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летию идеи евразийской интеграции.

"Сегодняшнее заседание проходит в день юбилейной даты - пятилетия Договора о Евразийском экономическом союзе. 29 мая 2014 года в Астане президенты Беларуси, Казахстана и России подписали этот исторический документ. Позже к нам присоединились Армения, Кыргызстан. Положено начало новому этапу развития евразийской интеграции", - подчеркнул белорусский лидер.

"Союз еще слишком молод, но уже доказал свою эффективность"

Александр Лукашенко отметил заслуги интеграционного объединения, несмотря на небольшой срок, прошедший с момента его создания: "Безусловно, ЕАЭС еще слишком молод. Однако он уже доказал свою эффективность и самостоятельность, обеспечив нашим странам дополнительный источник экономического роста, позволяющий противодействовать негативным тенденциям в мире. И этот потенциал не просто далеко не исчерпан, ему вообще не положено начало. Впереди огромные перспективы".

Так, в последние годы удается поддерживать увеличение объемов взаимной торговли (в 2017 году - более 127% к уровню 2016 года‚ в 2018 году - почти 112% к уровню 2017 года). "Хотя настораживает, что темпы наращивания товарооборота в рамках союза замедляются. При этом с третьими странами они, напротив, растут", - заметил глава государства.

В ЕАЭС также расширяется применение национальных валют во взаимных расчетах, удалось погасить инфляционные риски, взять под контроль вопросы занятости населения. "Это означает, что государства - участники союза все больше синхронизируют процессы своего развития, постепенно сближая позиции в проведении согласованной макроэкономической политики, - сказал Президент Беларуси. - Нам нужно использовать такой опыт. В том числе в целях формирования общих отраслевых стратегий - в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, энергетике и других сферах".

Глава государства отметил и авторитет Евразийского экономического союза на мировой арене. "Порой мы часто слышим, да и сами говорим, что с нами якобы не хотят сотрудничать. Просто завидуют, где-то боятся. Это конкуренция, и это естественно. Но не замечать нас уже не удается", - подчеркнул белорусский лидер.  

Продолжается диалог с другими государствами, региональными объединениями и международными структурами. Укрепляется позитивное восприятие союза как системообразующей организации экономической интеграции на Евразийском континенте.

"Повестка дня наполняется новыми направлениями для работы. Мы приступили к цифровой трансформации экономик, активизации трансграничных связей в реальном секторе, созданию механизмов реализации инновационных и инвестиционных проектов. Это все - важные и перспективные сегменты сотрудничества", - заявил Александр Лукашенко.

"Приоритетом должно оставаться качественное выполнение уже имеющихся договоренностей"

Вместе с тем Президент подчеркнул важность качественного выполнения уже имеющихся в союзе договоренностей, что должно являться приоритетом. "По формированию единых рынков, обеспечению свободы движения капиталов, товаров, работ и услуг. Активность на внешнем контуре и новых направлениях не должна причинять ущерб основной деятельности по отмене барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко уверен, что осязаемый положительный эффект от интеграционного проекта дадут более тесная кооперация, увеличение доли товаров, произведенных внутри ЕАЭС, на общем рынке.

"Надо отказаться от протекционистских решений на национальных уровнях, от введения всевозможных запретительных и ограничительных мер. В этом залог формирования прочного фундамента нашего союза, успешного развития экономик стран, участвующих в интеграции. Тогда не будет проблемы привлечения новых стран, которые мы хотим видеть в союзе. Они сами придут в этот союз. Необходимо создавать равные условия во всех сферах, включая энергетику. Пока же предпочтение отдается интересам отдельного субъекта хозяйствования, отрасли или страны", - заявил Президент.

Лукашенко призывает отказаться в ЕАЭС от протекционизма на национальных уровняхЛукашенко призывает отказаться в ЕАЭС от протекционизма на национальных уровнях
Александр Лукашенко уверен, что осязаемый положительный эффект от интеграционного проекта дадут более тесная кооперация, увеличение доли товаров, произведенных внутри ЕАЭС, на общем рынке.

Он особо отметил, что каждый - от глав государств до экспертов - должен четко понимать, что в ЕАЭС строится именно единый рынок, общее пространство.

Александр Лукашенко также считает важным дальнейшее расширение полномочий Евразийской экономической комиссии, в первую очередь в части противодействия введению барьеров. "Думаю, что значительную помощь нам может здесь оказать, сыграв значительную роль, Почетный председатель нашего союза", - отметил он. Президент подчеркнул, что вопрос не только в личности Нурсултана Назарбаева: "У него за плечами огромная армия толковых людей, экспертов. Они очень серьезно работали с ним, когда он был Президентом, и нам нельзя это потерять".

Президент также предложил, чтобы Нурсултан Назарбаев занялся и ревизией всего, что сделано или не сделано в союзе, начиная от кадрового состава Евразийской экономической комиссии и заканчивая стратегическими направлениями деятельности. 

"Сохранить достигнутые результаты и приумножить их"

"Пять лет назад мы сделали решительный шаг к созданию союза. Главная задача текущего дня - сохранить достигнутые результаты и приумножить их во благо наших государств и народов. В сегодняшнем заявлении мы формулируем основные принципы и приоритеты дальнейшего сотрудничества", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что совместными усилиями сторонам удастся добиться укрепления евразийской интеграции.-0-

Назарбаев выступает за расширение стратегических контуров ЕАЭСНазарбаев выступает за расширение стратегических контуров ЕАЭС
"После фазы относительно быстрого развития в первые пять лет союз вступает в более сложный, медленный этап эволюции. И мы должны это признать. В целом назрела необходимость выработки нового видения развития", - сказал Первый Президент Казахстана, почетный председатель ВЕЭС Нурсултан Назарбаев.

Токаев: Казахстан выступает за продолжение экономической интеграции в ЕвразииТокаев: Казахстан выступает за продолжение экономической интеграции в Евразии
"В рамках ЕАЭС мы за небольшой период времени добились впечатляющих результатов по всем направлениям нашего сотрудничества. В организации создана прочная институциональная основа, выработаны эффективные форматы взаимодействия", - заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан и Кыргызстан озабочены проблемами с таможенным контролем на внешних границах ЕАЭС
"Наведение порядка в этой сфере позволит обеспечить защиту наших граждан и бизнеса, нарастить поступления в бюджет, снизить объемы ненаблюдаемой экономики", - сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Главы государств ЕАЭС поручили продолжить разработку справедливого подхода по нормативам распределения ввозных таможенных пошлинГлавы государств ЕАЭС поручили продолжить разработку справедливого подхода по нормативам распределения ввозных таможенных пошлин
"В рамках узкого заседания мы прошлись по всей повестке и приняли решение по вопросам. По пятому вопросу нам дано поручение продолжить разработку справедливого подхода по коэффициенту расщепления", - сказал председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

Жээнбеков: эффективность ЕАЭС зависит от способности стран создавать равные условия друг для друга
Президент Кыргызстана также обратил внимание на значительный разрыв между экономиками стран ЕАЭС.

Путин предложил продолжить унификацию экономической политики в ЕАЭС
Российский лидер также отметил, что есть хорошие перспективы для развития взаимовыгодных контактов ЕАЭС со странами и интеграционными объединениями африканского континента.

Странам ЕАЭС необходимо оберегать союз от дискредитации в глазах мирового сообщества - Токаев
По словам главы государства, важной задачей для стран ЕАЭС является обеспечение привлекательности данного интеграционного проекта. Для этого надо развивать союз на принципах взаимовыгодного сотрудничества с учетом мнений друг друга и максимальной согласованности решений.

Путин поддержал идею засчитывать стаж работы на территории ЕАЭС при расчете пенсийПутин поддержал идею засчитывать стаж работы на территории ЕАЭС при расчете пенсий
Российский лидер подчеркнул, что вступление в силу этого документа позволит в более полном объеме обеспечить права и интересы граждан стран ЕАЭС.

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
ЕАЭС, заседания, Казахстан, Лукашенко
Версия для печати
Новости рубрики Президент
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3262 BYN 2.324 BYN 2.33 BYN
USD
2.0797 BYN 2.085 BYN 2.088 BYN
RUB
3.2221 BYN 3.208 BYN 3.22 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС в Казахстане
Все видео

Фотоновости

Около 15 тыс. автомобилей ежесуточно проходят по мосту через Сож в Гомеле
Все фото

Инфографика

Календарь выпускника-2019 29 или 30 мая - последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов; 1-8 июня - выпускные экзамены за 9-е и 11-е классы; 8-9 июня - выпускные вечера для учащихся 11-х (12-х) классов; 2 мая - 1 июня - регистрация на ЦТ (30 июня - 2 июля - регистрация на ЦТ в резервные дни); 11 июня - 1 июля - основной этап ЦТ (6, 8 и 10 июля - резервные дни ЦТ).
Вся инфографика
Политика
Касым-Жомарт Токаев Токаев: Казахстан выступает за продолжение экономической интеграции в Евразии
Странам ЕАЭС необходимо оберегать союз от дискредитации в глазах мирового сообщества - Токаев
Новый посол РФ в Беларуси назвал своей главной задачей укрепление связей между двумя странами
Экономика
Фото из архива Главы государств ЕАЭС поручили продолжить разработку справедливого подхода по нормативам распределения ввозных таможенных пошлин
Совет ЕЭК изменил техрегламент на средства индивидуальной защиты
В ЕАЭС будут снижены ввозные пошлины на свинину и некоторые транспортные средства
Происшествия
Фото из архива Владельца интернет-магазина по продаже наркотиков задержали в Борисове
Похитителя часов нашли благодаря видеотрансляции в Instagram
В Минске разыскивают двух 11-летних девочек
Общество
Джекпот "Спортлото 6 из 49" превысил 3 917 000
Путин поддержал идею засчитывать стаж работы на территории ЕАЭС при расчете пенсий
Дожди, грозы и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 30 мая
Регионы
Фото из архива "Пламя мира" в Могилевской области совершит сафари по зоосаду
Пинские эксперты восстановили надпись на дубе с данными о погибшем солдате
РЕПОРТАЖ: Собственная клиника, зеленая энергетика и рок-группа: к чему стремятся минские выпускники
Спорт
Арина Соболенко. Фото WTA Арина Соболенко обыграла Доминику Цибулкову и вышла в 1/32 финала "Ролан Гаррос"
Волейбольные сборные Беларуси сыграют с финнами во втором туре золотой Евролиги
Белорусские теннисистки проведут первые матчи парного разряда "Ролан Гаррос"
Технологии
Фото Дирекции II Европейских игр Мобильное приложение дополненной реальности к II Европейским играм представили в Минске
Школьник два раза взламывал Apple, чтобы устроиться на работу
В Великобритании разрабатывают технологию по обслуживанию ветряных ферм роботами
Культура
Владимир Карачевский. Фото из архива Фильм о Янке Купале впервые покажут в День белорусского кино
Дни культуры Камбоджи проходят в Беларуси
Французскую комедию поставили в Брестском театре драмы
В мире
Фото smartcurrencybusiness.com Глава Еврокомиссии не будет назначен автоматически по схеме "главного кандидата"
Польская Orlen ожидает переломных переговоров 3 июня о поставках нефти по "Дружбе"
В Баку приземлился самый большой пассажирский самолет в мире
Калейдоскоп
Фото Ecns ФОТОФАКТ: Невероятно реалистичные деревянные миниатюры мотоциклов от мастера из Китая
Ежегодная "сырная гонка" прошла в Великобритании
Граффити Бэнкси в Уэльсе начали перевозить в галерею
Все круглые столы
Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв.
Пресс-центр
Пресс-конференция Инна Шлык,
Алла Бенедиктович,
Галина Ляхова,
Константин Петрашко,
Елена Костюкова 30 мая, 11:00 Презентация интерактивной интернет-карты для детей "Открой Минск" Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Пресс-конференция Жанна Романович,
Ольга Верамей 22 мая О создании в городе Минске безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц Пресс-конференция Ольга Верамей 21 мая Как будет развиваться белорусская строительная отрасль. План мероприятий по реализации Директивы №8 Пресс-конференция Михаил Прокопенко,
Юрий Натычко,
Андрей Илларионов,
Петр Прудников,
Ольга Езапенкова,
Людмила Фокеева 15 мая Подготовка инфраструктуры города Минска к II Европейским играм
Газета 7 дней
Пункт назначения: доехать любой ценой
Под офицерскими звездами
Семь раз отмерь
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей ХУДЫК. На пути в зеленое будущее
Яков АЛЕКСЕЙЧИК. Главный обелиск
Михаил ПЕТРОВИЧ. Экономическая сущность здоровья
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия