Лукашенко на саммите ЕАЭС: острие атак из-за пределов нацелено прежде всего на Россию

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Острие атак из-за пределов Евразийского экономического союза нацелено прежде всего на Россию. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы все отмечаем, что времена непростые. Непростые они прежде всего для наших близких друзей и братьев - Российской Федерации. Вы видите, что острие атак из-за пределов нацелено на Россию, мы это в Беларуси остро ощущаем", - сказал Александр Лукашенко.

Президент пожелал своему российскому коллеге Владимиру Путину терпения в эти непростые времена. "Как говорил наш почетный председатель (Нурсултан Назарбаев. - Прим. БЕЛТА), Россия - стержень нашей интеграции. Поэтому терпения вам и еще раз терпения. Знайте, что мы всегда поддерживали Россию и будем поддерживать, потому что без нее не может быть интеграции на постсоветском пространстве", - заявил глава государства.-0-