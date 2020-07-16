Лукашенко на "Славянском базаре": белорусы никогда не встают на колени перед вызовами времени

Новости темы "Славянский базар в Витебске-2020"
16 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский народ никогда не становился и не встает на колени перед вызовами времени. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия ХХIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.
"В этот торжественный вечер меня переполняют чувства радости и гордости за всех нас, прежде всего за белорусов, которые никогда не становились и не встают на колени перед вызовами времени. Пример тому - "Славянский базар", фестиваль с яркой и интересной судьбой", - сказал Александр Лукашенко.
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