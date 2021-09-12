Лукашенко на учении "Запад-2021": мы готовы сделать все для мира в Отечестве и безопасности в регионе

12 сентября, Барановичский район /Корр. БЕЛТА/. Граждане стран ОДКБ готовы сделать все для сохранения региональной безопасности и мира в своем Отечестве. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время награждения участников совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021", передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко обратил внимание, что в учении, помимо военнослужащих, принимают участие территориальные войска Беларуси. Еще вчера граждане мирно трудились на заводах и фабриках, убирали урожай и пахали землю, а сегодня с оружием в руках отразили условную атаку противника, сказал Президент. По его словам, совместно с личным составом региональной группировки войск и союзниками по ОДКБ территориальные войска с честью выполнили учебно-боевые задачи.

"И пусть никто даже не сомневается, что мы - белорусы, россияне, казахстанцы, граждане других государств, входящих в ОДКБ, - готовы сделать все для сохранения региональной безопасности, мира в своем Отечестве", - заявил Александр Лукашенко.

С окончанием данного этапа учения завершаются сборы для военнослужащих территориальных войск. "Вы, простые труженики, настоящие мужики, в нужный момент продемонстрировали всем готовность защищать родную землю и свой народ. Вы должны знать: территориальные войска я создавал для того, чтобы вы могли защитить себя, свою семью, детей и родную землю, на которой вы сегодня живете и трудитесь, - подчеркнул глава государства. - Уже буквально на днях вернетесь в свои семьи и продолжите отстаивать национальные интересы у станков и на полях".

Оставшейся группировке войск по плану учения еще предстоит выполнить сложные и многогранные задачи.

Президент поблагодарил военнослужащих за проявленные высокую выучку и профессионализм и пожелал им дальнейших успехов в профессиональной деятельности.-0-