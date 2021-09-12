Лукашенко принимает участие в белорусско-российском стратегическом учении "Запад-2021"

(Обновлено 11:16)

12 сентября, Барановичский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, Главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Лукашенко принимает сегодня участие в активной фазе белорусско-российского стратегического учения "Запад-2021", сообщает БЕЛТА.

Один из основных розыгрышей практических действий войск в рамках совместного учения пройдет на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский под Барановичами.

Главе государства доложат о роли и месте региональной группировки войск (сил) в обеспечении военной безопасности Союзного государства на Западном стратегическом направлении, порядке проведения учения, продемонстрируют новые и модернизированные образцы вооружения и военной техники.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021" проходит в период с 10 по 16 сентября. Замысел учения носит сугубо оборонительный характер. При его определении были учтены современные подходы к применению войск (сил) на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет, мероприятий оперативной подготовки, а также форм и способов применения войск, выработанных в вооруженных силах двух государств.

При разработке замысла использован один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки, предусматривающий обострение международных противоречий до уровня, способного привести к дестабилизации обстановки в регионе, а также развязыванию агрессии против Союзного государства. В основу положен сценарий возникновения кризисной ситуации нарастания и возникновения конфликта, связанной с возрастанием активности деятельности незаконных вооруженных формирований, сепаратистских и международных террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку. При этом территории противоборствующих сторон и государственные границы определены условно.

Маневры проходят на территории Беларуси и девяти полигонах Российской Федерации. В Беларуси в учениях принимают участие около 12,8 тыс. военнослужащих, в том числе 2,5 тыс. российских военнослужащих и до 50 казахстанских из состава КСОР ОДКБ.-0-