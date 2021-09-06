Лукашенко на встрече с Путиным 9 сентября может поднять вопросы в нефтяной сфере

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на предстоящих 9 сентября переговорах с Президентом России Владимиром Путиным может поднять ряд вопросов в нефтяной сфере. Сегодня, принимая с докладом генерального директора ПО "Белоруснефть" Александра Ляхова, глава государства поинтересовался, есть ли какие-то темы на этот счет, которые стоило бы обсудить, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо каждый год добавлять. И не только за рубежом. Хотя вы, конечно, молодцы, что развернулись в Российской Федерации. От ремонта скважин вы пошли в добычу нефти. Расскажите, как там идут дела. Мне это весьма важно перед встречей с Президентом России. Возможно, у вас будут какие-то предложения, которые интересны будут для России и Беларуси. Мы с ним обсудим", - сказал глава государства.

"Вы начали добывать нефть в Российской Федерации. Если нужна какая-то там поддержка и у вас будут предложения, я готов к этому подключиться", - добавил Александр Лукашенко.

"Белоруснефть" - государственная вертикально-интегрированная нефтяная компания. Занимает лидирующее положение в топливно-энергетическом комплексе Республики Беларусь.

Основные виды деятельности компании: геологоразведка, добыча нефти и газа, переработка и энергетика, нефтяной сервис, наука и инжиниринг, реализация нефтепродуктов через фирменную сеть нефтебаз и АЗС.

Добываемую нефть компания перерабатывает на нефтеперерабатывающих заводах республики (ОАО "Мозырский НПЗ" и ОАО "Нафтан") и отправляет на экспорт, попутный нефтяной газ перерабатывает на собственном, единственном в Беларуси газоперерабатывающем заводе.

Нефтепродукты "Белоруснефть" реализует на территории Беларуси и за ее пределами.

В состав объединения "Белоруснефть" входят более 40 нефтедобывающих, нефтесервисных, инжиниринговых, проектных, газоперерабатывающих и сбытовых подразделений и предприятий в Беларуси, России, Украине, Венесуэле, Эквадоре, Польше.

В совместных предприятиях за рубежом "Белоруснефть" ведет проекты по добыче нефти, сейсморазведке, нефтяному сервису, инжинирингу.-0-