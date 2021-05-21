Лукашенко: наднациональные меры позволяют заложить основы для экономического роста

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация наднациональных мер позволяет заложить основы для экономического роста. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, который проводится в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предыдущий непростой год показал, что реализация именно наднациональных, совместных мер поддержки экономической активности позволяет не только сгладить последствия кризисов, но и заложить основы структурных изменений для экономического роста в будущем", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко считает необходимым активно способствовать выполнению стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. По оценке Евразийской экономической комиссии, их последовательная и добросовестная реализация позволит не только выйти на траекторию роста с темпами 5% в год, но и в целом обеспечить постепенное сближение государств - членов ЕАЭС по уровню экономического развития.

Президент также напомнил, что изначально, создавая Евразийский экономический союз, ставились цели углублять партнерские связи между государствами - членами объединения и расширять взаимовыгодную торговлю на внешнем контуре. "Мы по-прежнему открыты к развитию отношений как с центрами силы, так и с теми, кто еще только желает вступить в наш союз", - подчеркнул белорусский лидер.-0-