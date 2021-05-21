"Запад не заинтересован в укреплении ЕАЭС" - Лукашенко предлагает продумать меры реагирования

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что так называемый коллективный Запад не заинтересован в укреплении Евразийского экономического союза и усилении нового конкурента на мировом рынке. Об этом глава государства заявил сегодня, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, который проводится в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что с пандемией и обострением социально-экономических вопросов из-за ее последствий столкнулся весь мир. "Но мы в придачу к этой напасти оказались вовлечены в процессы политической турбулентности", - сказал он.

"Вы видите то колоссальное давление, которому подвергается не только Беларусь. Также сейчас мы являемся свидетелями планомерного, продуманного затяжного санкционного прессинга на наши государства и прежде всего на Россию. С учетом того, как разворачиваются события, понятно, что в той или иной степени ситуация коснется каждого из нас. Здесь только вопрос времени", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко перечислил, что под ударом могут оказаться торговые отношения, банковско-финансовая сфера, производственная кооперация и выстроенные логистические цепочки.

"Очевидно, что так называемый коллективный Запад не заинтересован в укреплении нашего союза и усилении нового конкурента на мировом рынке. Поэтому нужно здраво оценивать негативное влияние подобного давления извне и уже сейчас продумать меры реагирования - от целевого наращивания импортозамещения и взаимной торговли до, если потребуется, введения в рамках компетенции союза прямых ограничительных мер. Эти меры мы можем использовать, как это делают наши конкуренты на Западе. В случае обострения экономической ситуации", - заявил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко в связи с этим отметил, что ему понравилось заявление почетного председателя ВЕЭС Нурсултана Назарбаева, который сказал, что у стран союза есть все, чтобы противостоять современным вызовам - от продовольствия до самых современных технологий.

Президент Беларуси также выразил убеждение, что стороны способны продемонстрировать единство, обеспечить самодостаточность экономики ЕАЭС и ее устойчивый рост.-0-

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