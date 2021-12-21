Лукашенко: надо использовать антимонопольные рычаги для "подвешивания" цен

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко перед новым главой МАРТ Алексеем Богдановым ставит задачу активнее использовать антимонопольные рычаги для влияния на сферу ценообразования, передает корреспондент БЕЛТА.

"Антимонопольное регулирование - тут у нас масса проблем, как и в постсоветских республиках. Надо использовать антимонопольные рычаги для того, чтобы и как-то подвешивать цены, держать их в приемлемом диапазоне. Понимая, что у нас люди не совсем богатые, чтобы вот так вот: отпустил цены, и все будут хорошо жить, они (цены. - Прим. БЕЛТА) сами по себе упадут… Что-то нигде не падают. Вот сколько я наблюдаю, нигде не падают, особенно в постсоветских республиках. И так или иначе, я за Россией наблюдаю, они научились регулировать цены", - заявил белорусский лидер.

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