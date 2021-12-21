Кадровые решения Лукашенко: новый губернатор, глава МАРТ и председатель ГКНТ

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 декабря рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.

Иван Крупко, который до настоящего времени возглавлял Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, назначен председателем Гомельского областного исполнительного комитета.

Алексей Богданов возглавил Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Ранее он занимал должность заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Сергея Шлычкова глава государства назначил председателем Государственного комитета по науке и технологиям. До настоящего времени он работал в должности заместителя начальника управления цифровизации и инновационного развития - заведующего отделом науки и инновационного развития Аппарата Совета Министров Беларуси.-0-