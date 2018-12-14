Лукашенко: надо объединяться на фоне внешнего давления

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает важным продолжать интеграцию с Россией и в ЕАЭС на фоне внешнего давления. Об этом белорусский лидер заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я сказал премьерам ЕАЭС - знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло, - заметил Александр Лукашенко. - Нам надо сейчас здесь объединиться, как вы сказали, при давлении этом внешнем и свое счастье искать здесь. Так почему не ищете?"

"Мелкие проблемы - их не то что надо не видеть, отбросить... Их не надо создавать. Что мы деремся? Ладно, вы не продадите нам 5 млрд куб. м газа дополнительно. Куда вы денете этот природный газ при том бешеном темпе, когда уходят от традиционных углеводородов?" - сказал Президент.

При этом глава белорусского государства подчеркнул: страна не просит просто снизить цены на газ, нужны именно равные условия.

Александр Лукашенко обратил внимание, что сегодня в мире идут торговые войны, с приходом Дональда Трампа на пост Президента США сложная ситуация складывается вокруг Всемирной торговой организации. Среди стран ЕАЭС только Беларусь не является членом ВТО, хотя договаривались координироваться в вопросе вступления в организацию, но Россия вступила во Всемирную торговую организацию, это сделал и Казахстан. Однако сейчас стали очевидны проблемы с ВТО - на площадке "Большой двадцатки" звучат заявления, что организацию надо переформатировать, переделать. "В Питере недавно обсуждали эту проблему. Назарбаев (и Путин его поддержал) говорит - опять Лукашенко выиграл", - рассказал глава государства.-0-