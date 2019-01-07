Лукашенко наградил лучших игроков по амплуа "Золотой шайбы"

7 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко после завершения финальной встречи XV Рождественского международного турнира среди любителей хоккея на приз Президента Беларуси вручил награды лучшим игрокам по амплуа республиканских соревнований "Золотая шайба", передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония прошла на большой площадке "Чижовка-Арены" в присутствии многих известных игроков и большого количества зрителей. Лучшим вратарем признан Никита Вольский ("Грифоны", Минск), защитником - Ян Филипович ("Грифоны"), нападающим - Иван Кузьмицкий ("Атлант", Кобрин).

Лучшим бомбардиром "Золотой шайбы" стал Николай Лукашенко - 19 очков (10 голов плюс 9 передач).

Сегодня в Минске завершились республиканские соревнования "Золотая шайба" в старшей возрастной группе в дивизионе А. Победителями стали ребята из минских "Грифонов". Второе место занял "Сокол" из Горок Могилевской области, а третье - кобринский "Атлант".

Александр Лукашенко, вручая награды, тепло поздравил победителей соревнований.-0-