Лукашенко наградил орденом офицера, спасшего от гранаты солдата-срочника

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 февраля подписал указ №71 о награждении, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Указом присвоены ордена, медали и почетные звания 56 представителям различных сфер деятельности. В числе награжденных оказался заместитель командира по идеологической работе мотострелковой роты 105-го отдельного механизированного батальона 11-й отдельной механизированной бригады Алексей Харламов. Президент присвоил ему орден "За личное мужество".

Молодой офицер известен тем, что, рискуя своей жизнью, спас солдата-срочника. Происшествие случилось 13 октября 2021 года. Один из военнослужащих на занятии по огневой подготовке, выполняя упражнение по метанию ручной гранаты, уронил ее в окоп. Руководитель занятия старший лейтенант Алексей Харламов успел в считанные секунды оттащить своего подчиненного за пределы окопа и закрыл его своим телом. Сам офицер получил незначительные травмы. В Министерстве обороны тогда назвали поступок старшего лейтенанта проявлением высочайшего мужества и выдержки.-0-