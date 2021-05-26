Лукашенко: нам надо уметь реагировать на любые изменения, но не сбиться с основного курса

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для Беларуси важно единство людей. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая сегодня на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, передает корреспондент БЕЛТА

"Нам надо уметь реагировать на любые изменения, но чтобы не сбиться с основного курса", - подчеркнул глава государства.

Он также заявил, что "действовать будем в тех условиях, которые складываются".-0-