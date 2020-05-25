25 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен до выборов сформировать новый состав правительства. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании в Минске по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы всегда после регистрации кандидатом в президенты действующего Президента объявляли новый состав правительства. До выборов. Это был принципиальный вопрос, чтобы люди видели, с кем мы будем работать. А не то, что выборы прошли, за тебя проголосовали, а там родственников, любимых и прочих понапихал в это правительство. Поэтому нам надо подготовить новый состав правительства, решить вопрос по форме, как будет формироваться новое правительство до выборов - или само в отставку подает, или Президент отправляет в отставку. Надо об этом подумать, но чтобы люди понимали, что мы от этого принципа не отходим. До президентских выборов будет сформирован практически окончательный состав правительства", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что к соответствующим кадровым вопросам подступались еще некоторое время назад, когда Администрацию Президента возглавляла Наталья Кочанова. "Об этом говорили, и очень многих министров мы назначили полгода назад, и увидели их в деле. И сегодня можем сделать вывод, могут они работать в новом правительстве или не могут. Поэтому настало время, чтобы еще раз взглянуть на правительство, высших должностных лиц, которые у нас есть, и по ним тоже принимать решения. Или мы с ними работаем, или перемещаем на новую работу", - отметил Президент.

"Но должен сказать, что по большому счету я не имею претензий ни к одному из этих людей. Но, понятно, жизнь идет, и перемены эти должны быть. Поэтому этот вопрос, Игорь Петрович (глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. - Прим. БЕЛТА), ваш. Возьмите всю информацию у Натальи Ивановны (Кочановой). Полгода назад мы до каждого человека дошли и проработали эти вопросы. Где-то произошла замена, а где-то мы отложили вот на этот период", - поручил глава государства.

"Никто из членов правительства не должен ни обижаться, ни напрягаться. Я уверен, что подавляющее большинство ныне действующих членов правительства останутся на своих должностях. Сейчас надо просто экзамен сдавать. Если все сдадут - ради бога. Поэтому надо шевелиться, но не суетиться", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-

"Мы сдаем экзамен народу" - Лукашенко поручил проанализировать вопросы, с которыми обращаются люди при сборе подписей "Мы сдаем экзамен. Экзамен народу. И не только я. Но все мы, вся государственная система власти. И мы должны показать свою способность управлять государством. Люди должны сделать соответствующие выводы", - отметил Александр Лукашенко.