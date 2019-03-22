Лукашенко напомнил о поручении по строительству жилья с ограниченной прибылью в 5%

22 марта, Барановичи /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с активом города Барановичи и Барановичского района напомнил руководству Брестской области о поручении по строительству жилья с ограниченной прибылью в 5%, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что такое жилье будет более доступно для населения. "Мы эксперимент в Минске провели. И я вчера уже главе Администрации поставил задачу по двум направлениям - посредникам (устранение необоснованного посредничества. - Прим. БЕЛТА) и по строительству жилья с 5-процентной рентабельностью", - сказал Александр Лукашенко.

"Проведите этот эксперимент и мне доложите. Поручите стройтресту №8 построить это жилье (ОАО "Строительный трест №8" г.Брест. - Прим. БЕЛТА). Он получит деньги и еще в бюджет что-то даст", - отметил Президент.

Александр Лукашенко не исключил, что на местах не очень активно идут на ограничение рентабельности жилья в том числе по причине возможных коррупционных интересов. "Потому что там сваты, кумовья, дети и любовницы задействованы в этом жилье, и в карманы раскладывают себе деньги. Что, не так? Проверьте", - сказал Президент.

Данную тему глава государства также недавно подымал на встрече с председателем Минского горисполкома Анатолием Сиваком. В Минске уже был проведен эксперимент по возведению жилья с ограниченной прибылью в 5%. "Прекрасно получилось. Почему мы должны иметь дело с разного рода, я их грубо называю жуликами, иначе их и не назовешь, которые шкуру дерут с людей, - отметил тогда белорусский лидер. - Думаю, нам надо изучить этот опыт". "Хватит в карман лазить к людям. Это принципиальнейший вопрос всей стройки. Мы уже попробовали разные методы. Если это для людей удобно, это будет распространено на всю республику, мы этим путем пойдем", - сказал Александр Лукашенко 11 марта на встрече с мэром Минска.-0-