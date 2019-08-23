23 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил о задаче по повышению зарплат низкооплачиваемых категорий работников. Об этом он заявил сегодня на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сегодня получили цифры по заработной плате. Она растет. И цифра по июлю - Br1128. Средняя зарплата нарастающим итогом уже Br1055. Это несколько выше тех параметров, которые планировало правительство. И, соответственно, это на нас налагает дополнительные обязательства по поиску средств для того, чтобы зарплаты бюджетников, пенсии держались на установленных вами уровнях - 80% и 40% к средней заработной плате", - сказал во время доклада Сергей Румас.

"Мы договаривались низкооплачиваемых как-то поднимать: социальную сферу - образование, в здравоохранении - нянечки, работники низкого звена. Они же люди, надо их поддерживать как-то. Как у нас здесь обстоят дела?" – задал вопрос глава государства.

"Сегодня основной упор в деятельности правительства как раз на том, чтобы низкооплачиваемые категории получали достойную заработную плату", - ответил Сергей Румас.-0-