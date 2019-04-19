Лукашенко направил поздравление празднующим Песах белорусским евреям

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление белорусским евреям, празднующим Песах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"От всей души поздравляю вас с праздником Песах! Он символизирует высокие идеалы свободы и справедливости, обращает верующих к непреходящим нравственным ценностям - толерантности, милосердию и гуманизму", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что история и культура еврейского народа неразрывно связана с историей Беларуси. "И сегодня, являясь частью белорусской многонациональной семьи, еврейская община вносит весомый вклад в развитие межрелигиозного диалога, укрепление духовности и общественного согласия", - отметил Александр Лукашенко.

Он пожелал, чтобы праздник Песах наполнил дома верующих душевным теплом и радостью, пожелал им крепкого здоровья, мира и благополучия.-0-