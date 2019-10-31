Лукашенко направил соболезнование премьер-министру Пакистана в связи с трагедией на железной дороге

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование премьер-министру Пакистана Имрану Хану в связи с многочисленными жертвами трагедии на железной дороге в провинции Пенджаб. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что в Беларуси с большой скорбью восприняли данное известие и искренне соболезнуют пакистанскому народу, выражают слова поддержки родным и близким погибших, а также желают скорейшего выздоровления пострадавшим.-0-

В Пакистане число погибших при пожаре в поезде достигло 62 Министр железных дорог Пакистана Шейх Рашид заявил, что большинство людей погибли при попытке спрыгнуть с горящего поезда.