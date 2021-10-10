Лукашенко направил соболезнование Президенту Грузии в связи с трагедией в Батуми

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Грузии Саломе Зурабишвили в связи с гибелью людей при обрушении подъезда жилого дома в Батуми. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"С чувством глубокой скорби в Республике Беларусь восприняли трагическое известие о гибели людей в результате обрушения подъезда жилого дома в городе Батуми", - говорится в соболезновании.
От имени белорусского народа и себя лично искренние соболезнования и слова поддержки Александр Лукашенко также выразил родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.-0-