Лукашенко направил соболезнование Президенту Шри-Ланки в связи с гибелью людей в результате терактов

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипалу Сирисену в связи с гибелью людей в результате терактов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что в Беларуси с большой болью восприняли новости о многочисленных человеческих жертвах в результате серии вероломных террористических актов, которые произошли в Шри-Ланке 21 апреля.

"Республика Беларусь решительно осуждает эти циничные и безжалостные преступления против ланкийского народа, призывает международное сообщество к продолжению борьбы с любыми проявлениями терроризма, экстремизма, нетерпимости и приглашает прогрессивное общество к широкому диалогу в целях повышения мер доверия и безопасности", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко также выразил глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших и пострадавших, всему населению Шри-Ланки.-0-