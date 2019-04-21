Лукашенко направил соболезнование Президенту Шри-Ланки в связи с гибелью людей в результате терактов

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипалу Сирисену в связи с гибелью людей в результате терактов. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства отметил, что в Беларуси с большой болью восприняли новости о многочисленных человеческих жертвах в результате серии вероломных террористических актов, которые произошли в Шри-Ланке 21 апреля.
"Республика Беларусь решительно осуждает эти циничные и безжалостные преступления против ланкийского народа, призывает международное сообщество к продолжению борьбы с любыми проявлениями терроризма, экстремизма, нетерпимости и приглашает прогрессивное общество к широкому диалогу в целях повышения мер доверия и безопасности", - говорится в соболезновании.
Александр Лукашенко также выразил глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших и пострадавших, всему населению Шри-Ланки.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3557 BYN
|2.353 BYN
|2.359 BYN
|USD
|2.095 BYN
|2.093 BYN
|2.096 BYN
|RUB
|3.2765 BYN
|3.272 BYN
|3.28 BYN