Лукашенко направил соболезнование Президенту Вьетнама в связи со смертью бывшего главы государства Ле Дык Аня

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование генеральному секретарю Коммунистической партии Вьетнама, Президенту этой страны Нгуен Фу Чонгу в связи со смертью бывшего Президента, генерала армии Ле Дык Аня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Ушел из жизни выдающийся политик и руководитель страны, который посвятил себя преданному служению интересам государства и народа", - отметил глава государства.
В связи с этой большой утратой Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Ле Дык Аня, а также всему вьетнамскому народу.-0-
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