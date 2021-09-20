Лукашенко направил соболезнование Путину в связи с трагедией в Пермском госуниверситете

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"С глубокой болью и скорбью восприняли в Беларуси весть о страшной трагедии в Пермском государственном национальном исследовательском университете, повлекшей гибель и ранение невинных людей", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.-0-