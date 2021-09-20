Стрельба в университете Перми: шестеро погибли, объявлен день траура

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утром 20 сентября вооруженный молодой человек открыл огонь на территории кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), после чего продолжил стрельбу в восьмом учебном корпусе. Погибли шесть человек, еще 28 пострадали, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на краевое ГУМВД.

По данным полиции, первым на место происшествия прибыл экипаж полка дорожно-патрульной службы. Младший лейтенант полиции Константин Калинин вошел в главный корпус здания, а его коллега старший лейтенант полиции Владимир Макаров начал эвакуировать людей. В помещении Калинин увидел вооруженного мужчину. Тот атаковал сотрудника правоохранительных органов. В ответ госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь.

Сотрудника ДПС, который обезвредил стрелявшего в пермском университете студента, планируют наградить.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Семьям скончавшихся выплатят по миллиону рублей, раненым - по 500 тыс. российских рублей, получившим травмы - по 100 тыс. российских рублей.

Вторник, 21 сентября, объявлен в Перми днем траура.-0-