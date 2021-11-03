Лукашенко направил соболезнование родным и близким экипажа разбившегося под Иркутском самолета

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким экипажа транспортного самолета АН-12 авиакомпании "Гродно". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"С глубокой болью воспринял печальную новость о крушении транспортного самолета белорусской авиакомпании "Гродно" под Иркутском, в результате которого погиб экипаж воздушного судна, состоявший из граждан Беларуси, России и Украины", - говорится в соболезновании.

От имени белорусского народа и от себя лично Александр Лукашенко выразил семьям погибших членов экипажа искренние слова соболезнования и поддержки в связи с тяжелой, невосполнимой утратой.

Глава государства пожелал родным и близким погибших мужества и стойкости в этот трудный час.-0-