Лукашенко направил соболезнование Токаеву в связи с авиакатастрофой вблизи Алматы

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27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с авиакатастрофой вблизи Алматы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"В Республике Беларусь с глубокой скорбью восприняли известие о жертвах и пострадавших в результате крушения пассажирского самолета", - говорится в соболезновании.
Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.-0-
В Казахстане объявлен общенациональный траур
"Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днем общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета около Алматы", - говорится в сообщении.