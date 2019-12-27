Лукашенко направил соболезнование Токаеву в связи с авиакатастрофой вблизи Алматы

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с авиакатастрофой вблизи Алматы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера. "В Республике Беларусь с глубокой скорбью восприняли известие о жертвах и пострадавших в результате крушения пассажирского самолета", - говорится в соболезновании. Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.-0- В Казахстане объявлен общенациональный траур "Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днем общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета около Алматы", - говорится в сообщении. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!