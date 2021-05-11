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11 мая 2021, 15:15

Лукашенко направил соболезнование в связи с трагедией в Казани

Фото ТАСС
Фото ТАСС

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Республики Татарстан Российской Федерации Рустаму Минниханову в связи с чрезвычайным происшествием в одной из школ в Казани. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли шокирующую новость о чрезвычайном происшествии в одной из школ Казани, в результате которого погибли дети и их учитель. Невозможно найти оправдание безжалостному и бессмысленному расстрелу в мирное время невинных людей", - говорится в соболезновании.

От имени белорусского народа и себя Александр Лукашенко направил самые искренние соболезнования родным и близким погибших и всем жителям Татарстана, а также пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим в этой страшной трагедии.-0-

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