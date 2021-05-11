Неизвестные открыли стрельбу в школе в Казани

11 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Двое неизвестных открыли стрельбу в школе на улице Файзи в Казани, сообщил источник в правоохранительных органах.
"По предварительной информации, двое неизвестных устроили стрельбу. Есть пострадавшие, их число и обстоятельства уточняются. Один из стрелявших, по предварительной информации, - подросток 17 лет. Он уже задержан", - сказал источник.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана, на вызов к школе отправлена 21 бригада скорой медицинской помощи Казани и медики республиканского центра медицины катастроф.
По предварительной информации источника в экстренных службах, в результате стрельбы погибли учитель и восемь детей, пострадали 10 человек.-0-