Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью Джорджа Буша - старшего

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, родным и близким Джорджа Герберта Уокера Буша и всему американскому народу в связи со смертью 41-го Президента США. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Как сообщалось БЕЛТА со ссылкой на The Washington Post, Джордж Буш скончался в возрасте 94 лет. В этом же году умерла его жена Барбара Пирс.

Буш-старший родился 12 июня 1924 года в Милтоне (штат Массачусетс). Политическую карьеру начал в 1964 году с поста председателя республиканской партии по округу Харрис, Техас. Главой государства был в 1989-1993 годах. Неофициальное прозвище "старший" получил после того, как его сын Джордж Буш в 2001 году стал 43-м Президентом США.-0-