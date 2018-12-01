Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью Джорджа Буша - старшего

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, родным и близким Джорджа Герберта Уокера Буша и всему американскому народу в связи со смертью 41-го Президента США. Об этом БЕЛТА сообщили в
Как сообщалось БЕЛТА со ссылкой на The Washington Post, Джордж Буш скончался в возрасте 94 лет. В этом же году умерла его жена Барбара Пирс.
Буш-старший родился 12 июня 1924 года в Милтоне (штат Массачусетс). Политическую карьеру начал в 1964 году с поста председателя республиканской партии по округу Харрис, Техас. Главой государства был в 1989-1993 годах. Неофициальное прозвище "старший" получил после того, как его сын Джордж Буш в 2001 году стал 43-м Президентом США.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4262 BYN
|2.42 BYN
|2.43 BYN
|USD
|2.1316 BYN
|2.129 BYN
|2.134 BYN
|RUB
|3.2027 BYN
|3.19 BYN
|3.2 BYN