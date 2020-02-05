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05 февраля 2020, 16:06

Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью режиссера Бориса Луценко

Борис Луценко. Фото из архива
Борис Луценко. Фото из архива

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста Беларуси Бориса Луценко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Умер режиссер Борис ЛуценкоУмер режиссер Борис Луценко
Борис Луценко родился в 1937 году в городе Майкоп (Адыгея, Россия). Путь в профессиональное искусство одного из лучших режиссеров Беларуси начинался с кинематографа, с эпизодической роли в фильме "В окопах Сталинграда".

Глава государства отметил, что Борис Луценко был выдающимся режиссером и замечательным человеком. "Свою жизнь Борис Иванович посвятил искусству, отдал ему все душевные силы, искрометный талант и неисчерпаемое вдохновение. Его работы стали неотъемлемой частью истории белорусского театра и кино, а творческая и педагогическая деятельность - образцом подлинного гуманизма и профессионального мастерства, примером служения высоким идеалам национальной культуры", - говорится в соболезновании.

Борис Луценко родился в 1937 году в городе Майкоп (Адыгея, Россия). Путь в профессиональное искусство одного из лучших режиссеров Беларуси начинался с кинематографа, с эпизодической роли в фильме "В окопах Сталинграда". Тогда Борис Иванович учился в железнодорожном техникуме в Ростове-на-Дону. Недалеко от техникума в Доме культуры был народный театр, где Луценко получил главную роль в спектакле "Взрослые дети". Так случилось, что спектакль посмотрел ассистент режиссера-постановщика фильма "В окопах Сталинграда" Александра Иванова. И уже через неделю молодой актер был утвержден на эпизодическую кинороль офицера.

В 1967 году Борис Иванович окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал режиссером Белорусского театра имени Янки Купалы, главным режиссером Национального академического драматического театра имени М.Горького (1973-1981). С 1982 по 1991 год был главным режиссером Театра-студии киноактера, являлся художественным руководителем Национального академического драматического театра имени М.Горького (1991-2008). С 2008 года - режиссер-постановщик драмтеатра имени М.Горького.

Борис Иванович Луценко поставил более 100 спектаклей в театрах Беларуси, России, Украины, Латвии, Литвы, Германии, Швейцарии. Среди лучших постановок: в театре имени Янки Купалы - "Традиционный сбор", в Русском театре - "Макбет" и "Гамлет". На киностудии "Беларусьфильм" снял фильм "Разоренное гнездо", телеспектакли "Затюканный апостол", "Возвращение в Хатынь". Поставил оперный спектакль "Кавалер роз" Р.Штрауса на сцене Большого театра оперы и балета Беларуси.

Народный артист Беларуси, заслуженный деятель искусств Беларуси, академик Международной академии театра. За свой талант и безграничную любовь к театру Борис Луценко в 1997 году был награжден медалью Франциска Скорины. В том же году стал лауреатом специальной премии Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение".-0-

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