Лукашенко направил соболезнование Вучичу в связи со смертью Патриарха Сербского Иринея

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Сербии Александру Вучичу в связи со смертью Патриарха Сербского Иринея. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"С глубокой скорбью узнал о смерти Его Светлости Патриарха Сербского Иринея. Ушел из жизни очень мудрый и благородный человек, который целиком посвятил себя самоотверженному служению Богу, Родине и своему народу. За время, когда он возглавлял Сербскую православную церковь, Республика Сербия достигла значительных результатов в укреплении суверенитета и независимости, гражданского мира и стабильности, сохранении духовного, культурного и исторического наследия. Во всем этом вижу большую личную роль Патриарха Иринея", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко отметил, что православная вера - одна из основ близости народов двух стран. "Очень признателен Его Светлости за те усилия, которые были приложены им ради расширения и развития дружбы и сотрудничества между Беларусью и Сербией. Память о Патриархе Иринее навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнул белорусский лидер.

В связи с этой большой утратой Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования и слова поддержки всему братскому сербскому народу.-0-