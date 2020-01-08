Лукашенко направил соболезнования президентам Украины, Ирана и генерал-губернатору Канады

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Президенту Ирана Хасану Роухани и генерал-губернатору Канады Жюли Пейетт в связи с многочисленными жертвами в результате крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" вблизи Тегерана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глубокие соболезнования и слова поддержки глава государства также адресовал родным и близким всех погибших.
Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси с большой скорбью восприняли трагическое известие и разделяют боль невосполнимой утраты.
Как сообщалось, самолет МАУ Boeing 737 разбился вблизи иранской столицы вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду. На его борту находились граждане разных стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа.-0-