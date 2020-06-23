23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что 24 июня Александр Лукашенко вместе с сыновьями будет присутствовать на военном параде в Москве. Мероприятие состоится на Красной площади. Помимо российских военнослужащих в нем примут участие представители 13 государств, в том числе парадный расчет из Беларуси. Страну представят военнослужащие сводной роты почетного караула.

Как сообщалось, в Беларуси военный парад в ознаменование 75-й годовщины Великой Победы провели 9 мая. В нем участвовали около 3 тыс. военнослужащих и свыше 150 единиц техники, в небе над Минском пролетели 36 самолетов и вертолетов. "Этот праздник для нас священный. Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны XX века, несоизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня", - заявил на военном параде Президент.

Накануне визита в Москву глава государства принял участие в серии памятных мероприятий. 20 июня с участием Александра Лукашенко открыли мемориальный комплекс памяти сожженных деревень Могилевской области, который расположен в деревне Борки Кировского района. На следующий день Президент посетил Светлогорский район, где состоялась церемония открытия мемориального комплекса "Ола" на месте сожженной в годы войны нацистами деревни.

В день начала Великой Отечественной войны, 22 июня, глава государства совершил поездку в Брест. Александр Лукашенко посетил Брестскую крепость, где по традиции в час начала войны прошло памятное мероприятие.-0-