Лукашенко: народам Беларуси и Сан-Марино есть чем поделиться друг с другом

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил капитанов-регентов Сан-Марино Марко Николини и Джанкарло Вентурини с национальным праздником - Днем святого Марино и годовщиной основания республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Сан-Марино как наистарейшая страна Европы хорошо понимает важность и сложность сохранения своего государства, отстаивания его интересов, противодействия внешнему давлению, - отмечается в поздравлении. - Убежден, нашим народам есть чем поделиться друг с другом не только в плане защиты самобытности и независимости, но и в рамках реализации совместных экономических и гуманитарных проектов".

Глава государства пожелал капитанам-регентам крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях, а гражданам Сан-Марино - мира и дальнейшего прогресса.-0-