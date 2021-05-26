Лукашенко: наша политика многовекторна, но это не значит, что она между Востоком и Западом

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское государство продолжит проводить многовекторную политику, и она заключается не только в выстраивании отношений с Востоком и Западом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, отвечая на вопросы участников мероприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы помните наш тезис: наша многовекторность исходит из экономических интересов. Мы экспортно ориентированная страна, и нам деваться некуда. Мы продаем значительно больше, чем потребляем из произведенного. Поэтому экономика диктует нашу многовекторность", - сказал Александр Лукашенко.

В то же время Президент обратил внимание, что некоторые иногда неправильно понимают тезис о многовекторной политике: мол, один вектор - на Запад, а второй - на Восток. "Многовекторность - это способность государства действовать во всех направлениях, учитывая не только четыре стороны света, - отметил он. - Мы привержены этой многовекторности в силу нашего экономического положения, нашей экономической политики. Если западный вектор пытаются свернуть (не по нашей вине), ну что ж... Основной наш партнер - на Востоке (братская Россия), у нас очень серьезно растет товарооборот с Китайской Народной Республикой, сейчас мы прорабатываем очень серьезные направления сотрудничества с Индией - есть интерес по многим позициям, постсоветское пространство...".

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь всегда хотела выстраивать с Европейским союзом добрые отношения как со своим соседом. Россия поддерживала Беларусь в этом вопросе.

"Поэтому не надо кричать, что мы с кем-то заигрывали. Мы видели и знаем, где у нас есть друзья, а где их нет", - добавил Президент. - Наша внешняя политика многовекторна, и это не значит, что она между Востоком и Западом. Она по всем направлениям - там, где у нас есть экономические интересы".-0-