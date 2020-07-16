Лукашенко: наша судьба в наших руках, и решения по ней мы должны принимать в Беларуси

16 июля, Витебск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Судьба Беларуси должна определяться исключительно ее гражданами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы - молодое суверенное независимое государство. Получили мы эту независимость без крови. Возможно, и без пота, - отметил глава государства. - Тогда шла жестокая борьба за власть между Ельциным и Горбачевым в Кремле. И многие из нас, вся страна фактически, наблюдали, что же будет дальше. То есть мы в той стране вроде бы и были одним из основных звеньев этого государства, но влиять на ситуацию, тем более, на принятие решений, в те времена не могли".

"И когда я говорю сейчас (это очень важно в предвыборный период), я всегда прошу людей иметь это в виду. Наша судьба в наших руках. И свои решения по нашей судьбе должны принимать мы. Здесь - в Беларуси", - подчеркнул белорусский лидер.

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