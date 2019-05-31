Лукашенко назначил Эдгара Мартиросяна судьей Верховного суда

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 мая подписал указ №209 "О назначении и освобождении судей", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства назначил Эдгара Мартиросяна судьей Верховного суда бессрочно с последующим согласованием данного назначения с Советом Республики Национального собрания, освободив его от должности судьи Витебского областного суда.

Судьей бессрочно и председателем экономического суда Могилевской области назначен Сергей Ковалев.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.-0-