Лукашенко назначил новых руководителей в правление Нацбанка

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил сегодня новых руководителей в правление Национального банка, передает корреспондент БЕЛТА.

Вакансию заместителя председателя правления заняла начальник главного управления регулирования банковских операций, член правления Илона Ледницкая.

На второй срок полномочий члена правления назначена начальник главного управления банковского надзора Елена Машнина. Членами правления Национального банка также стали начальник главного правления операций на финансовых рынках Денис Горегляд и начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Дмитрий Мурин.

"Я полагаю, что кандидатуры членов правления Национального банка проработаны?" - спросил Александр Лукашенко. Президент отметил, что сегодняшние назначения стали поводом для краткого и, как он рассчитывает, содержательного разговора с руководством Национального банка о ситуации в банковской сфере и в целом в экономике.

Председатель правления Павел Каллаур представил главе государства кандидатов и кратко рассказал об их карьерном пути, охарактеризовав как грамотных и инициативных специалистов.

Как рассказала затем журналистам Илона Ледницкая, при назначении поставлена задача совершенствования банковского надзора, прежде всего в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того, в числе поставленных задач - совершенствование банковских операций, прежде всего доступности и цифровизации их как для населения, так и для экономических субъектов.

"Предстоит совершенствование бухгалтерского учета и перехода банковской системы на международные стандарты финансовой отчетности, что также позволит обеспечить более открытую и прозрачную отчетность, соответственно, для того же совершенствования банковского надзора", - подчеркнула Илона Ледницкая.-0-