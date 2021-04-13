Лукашенко назначил полномочного представителя Беларуси в Совете Межгосударственного банка и его заместителей

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 апреля подписал указ №143, в соответствии с которым назначены полномочный представитель Республики Беларусь в Совете Межгосударственного банка и его заместители. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документ принят в соответствии с соглашением об учреждении Межгосударственного банка от 22 января 1993 года.

Полномочным представителем Беларуси назначен председатель правления Национального банка Павел Каллаур. Его заместителями на соответствующем посту в Совете Межгосударственного банка назначены первый заместитель правления Национального банка Сергей Калечиц и заместитель министра финансов Ольга Тарасевич.-0-