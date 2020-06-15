Лукашенко назначил председателя Гродненского областного суда

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июня подписал указ №213 "О назначении и освобождении судей", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства назначил Александра Корзуна председателем Гродненского областного суда, Олега Федорова - заместителем председателя Витебского областного суда. Владимир Григорович освобожден от должности первого заместителя председателя и судьи Минского городского суда.

Указом назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.

Президент также подписал указ №214 "О присвоении квалификационных классов судьям".-0-