Лукашенко назначил представителей государства в органах управления хозяйственных обществ

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ряд должностных лиц назначен представителями государства в органах управления хозяйственных обществ. Такое решение закреплено указом №125 "О представителях государства", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документ принят в целях повышения уровня и качества корпоративного управления в открытых акционерных обществах с превалирующей долей государства в уставных фондах.

В соответствии с указом должностные лица назначаются представителями государства в органах управления хозяйственных обществ, акции которых находятся в собственности Беларуси.

Премьер-министр Сергей Румас назначен представителем государства в органах управления ОАО "МТЗ", председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович - в ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-холдинг", председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко - в ОАО "Полоцк-Стекловолокно", глава Администрации Президента Наталья Кочанова - в ОАО "Нафтан". Заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков будет представлять государство в органах управления ОАО "Беларуськалий", председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов - в ОАО "СветлогорскХимволокно", председатель правления Национального банка Павел Каллаур - в РУПП "Гранит" (после акционирования организации), генеральный прокурор Александр Конюк - в ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения", председатель Национального статистического комитета Инна Медведева - в ОАО "Авиакомпания "Белавиа".

Принятие указа направлено на то, чтобы вывести на качественно иной уровень общее руководство деятельностью некоторых хозяйственных обществ, а также определение стратегий и финансово-хозяйственных планов их развития. Документ нацелен на обеспечение надлежащего контроля со стороны собственника за принятием решений о крупных сделках, выпуске ценных бумаг, проведении аудита и по иным аспектам функционирования хозяйственного общества.-0-