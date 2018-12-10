Лукашенко назвал главные договоренности по итогам переговоров с Президентом Судана в Минске

10 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко после встречи с Президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом рассказал журналистам о четырех главных договоренностях, которые достигли стороны во время переговоров в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"К моему следующему визиту в Хартум белорусы и суданцы должны в основном исполнить договоренности, которых мы достигли, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Во-первых, мы должны создать в Судане машиностроительный центр, и туда должны быть поставлены первые комплекты нашей техники для сборки". Во-вторых, стороны намерены построить сельскохозяйственный комплекс для производства молока и мяса в Судане. В-третьих, планируется организовать тепличный комплекс по белорусским технологиям для выращивания овощей и рассады в закрытом грунте. "В-четвертых, мы должны начать добычу золота на территории Судана белорусскими компаниями совместно с суданскими специалистами, чтобы облегчить взаиморасчеты между нашими государствами", - сказал Президент.
Глава государства поручил белорусским министрам не откладывать реализацию этих договоренностей и принять их к неукоснительному исполнению. "Пока здесь присутствуют ваши коллеги, немедленно договаривайтесь. Логистика очень удобная, порты в Хартуме открыты для вас. Везите туда оборудование и начинайте устанавливать, договаривайтесь о взаиморасчетах. У нас нет времени тянуть эти проекты за 2020 год. Это надо реализовать в ближайшее время", - заявил Александр Лукашенко.
В свою очередь Президент Судана подчеркнул, что стороны заключили важные договоры о развитии отношений. Суданский лидер отметил, что эти документы создают хорошее будущее для дальнейшего взаимодействия по широкому кругу направлений, и пообещал лично контролировать практическую реализацию достигнутых договоренностей.
Омар Хасан Ахмед аль-Башир также отметил совпадение точек зрения по многим политическим и экономическим вопросам, поблагодарил за теплый прием и гостеприимство.-0-
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