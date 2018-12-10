Лукашенко назвал главные договоренности по итогам переговоров с Президентом Судана в Минске

10 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко после встречи с Президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом рассказал журналистам о четырех главных договоренностях, которые достигли стороны во время переговоров в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"К моему следующему визиту в Хартум белорусы и суданцы должны в основном исполнить договоренности, которых мы достигли, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Во-первых, мы должны создать в Судане машиностроительный центр, и туда должны быть поставлены первые комплекты нашей техники для сборки". Во-вторых, стороны намерены построить сельскохозяйственный комплекс для производства молока и мяса в Судане. В-третьих, планируется организовать тепличный комплекс по белорусским технологиям для выращивания овощей и рассады в закрытом грунте. "В-четвертых, мы должны начать добычу золота на территории Судана белорусскими компаниями совместно с суданскими специалистами, чтобы облегчить взаиморасчеты между нашими государствами", - сказал Президент.

Глава государства поручил белорусским министрам не откладывать реализацию этих договоренностей и принять их к неукоснительному исполнению. "Пока здесь присутствуют ваши коллеги, немедленно договаривайтесь. Логистика очень удобная, порты в Хартуме открыты для вас. Везите туда оборудование и начинайте устанавливать, договаривайтесь о взаиморасчетах. У нас нет времени тянуть эти проекты за 2020 год. Это надо реализовать в ближайшее время", - заявил Александр Лукашенко.

В свою очередь Президент Судана подчеркнул, что стороны заключили важные договоры о развитии отношений. Суданский лидер отметил, что эти документы создают хорошее будущее для дальнейшего взаимодействия по широкому кругу направлений, и пообещал лично контролировать практическую реализацию достигнутых договоренностей.

Омар Хасан Ахмед аль-Башир также отметил совпадение точек зрения по многим политическим и экономическим вопросам, поблагодарил за теплый прием и гостеприимство.-0-

От золотодобычи до машиностроения и образования - какие проекты Беларусь намерена реализовать с Суданом На переговорах с суданским коллегой в расширенном составе Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь считает Хартум надежным партнером и доверяет ему в полной мере.

Беларусь полна решимости реализовать все договоренности с Суданом - Лукашенко "Я хочу вас заверить в том, что мы полны решимости реализовать все наши договоренности настолько быстро, насколько будет ваша воля и воля суданской стороны", - сказал Александр Лукашенко.

Беларусь и Судан заявили о намерении расширять сотрудничество в разных сферах Александр Лукашенко и Омар Хасан Ахмед аль-Башир подтвердили важность развития торгово-экономических отношений, взаимодействия в промышленной сфере, производстве продукции машиностроения и сельского хозяйства.

Беларусь готова к открытию своего посольства в Судане - Лукашенко "У нас отличные политические отношения, и мы приветствуем открытие суданского посольства в Беларуси. В свою очередь мы готовы к таким же шагам на территории Судана", - сказал Александр Лукашенко.

Беларусь и Судан стремятся к современным и многоплановым экономическим отношениям - Лукашенко "Мы стремимся прийти к более современным и многоплановым экономическим отношениям, чем просто обмен товарами. В этих целях внедряем в практику проектный подход при организации экспорта белорусской продукции в Судан", - рассказал Александр Лукашенко.