Лукашенко назвал полным идиотизмом войну с памятниками в соседних странах

14 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Война с памятниками в соседних с Беларусью странах - это полный идиотизм. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.
"Когда я вижу отбойные молотки, когда они голову отрывают какому-то нашему полководцу - это полный идиотизм", - заявил Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что в Беларуси сохранили военные памятники, ухаживают за ними. В стране оберегают все мемориалы, установленные в знак памяти о Великой Отечественной войне, подчеркнул он.
"Это должна быть международной тенденцией - относиться хорошо к памятникам, к погибшим", - считает Президент.-0-
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