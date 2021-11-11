Лукашенко назвал страшным нарушением стрельбу польских силовиков в сторону Беларуси

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании с руководством Совета Министров назвал страшным нарушением стрельбу польских силовиков в сторону Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА. Ранее были зафиксированы факты, когда такие выстрелы производились поверх голов мигрантов, находящихся на границе с Польшей.

"За прошлые сутки поляки попытались вытолкнуть на нашу территорию больше тысячи человек. Вы понимаете, ловят их там, вплоть до границы Германии, а может, и в Германии, вывозят на границу и в разных местах начинают выталкивать. Правда, ни один человек на нашу территорию не прошел, - сказал глава государства. - Избивают, ломают ребра, чтобы не видно было. Люди все в синяках, избитые, переломанные. Выбрасывают их просто на государственную границу".

"Что недопустимо (я не знаю, почему это СМИ каждый день не показывают) - они открывают стрельбу в нашем направлении поверх голов. Как пограничник вам говорю: в советские времена, если бы только с сопредельной территории в нашу сторону был замечен хоть один выстрел, там стерли бы все с лица земли. Это страшное нарушение", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в этом контексте уже не ведет речь о какой-то морали: "Вы видите, что ребенок этот просит воды попить. Стоят (польские военные. - Прим. БЕЛТА) как фашисты, гестапо, включают прожектора ночью, громкую связь и начинают травить. Кого - детей, дети спать не могут, которых укладывают в эти несчастные палатки".-0-